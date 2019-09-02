ملكة جمال روسيا ترد على شائعات طلاقها من ملك ماليزيا السابق: مكنتش مستعدة

قررت أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو لعام 2015 وطليقة الأخير، الخروج عن صمتها والكشف عن طلاقهما، الذي انتشر الحديث عنه خلال الفترة السابقة، ولم ينفاه أو يؤكده الثنائي حينها.

ونشرت ملكة جمال موسكو، صورة رومانسية، ظهر فيها ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، وهو يضع رأسه على كتف زوجته السابقة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة سابقاً للكشف عن قصتي".

وتابعت ملكة جمال موسكو: "ربما إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي، لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلماً".

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وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، لم تصدر أي بيانات رسمية بخصوص أسباب الطلاق ما أثار مختلف التساؤلات والشائعات حول الموضوع.

شائعات طلاق دون رد

وكانت أنباء، أفادت مؤخرًا، بأن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، طلّق زوجته أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو السابقة طلاقا قطعيا بـ"الثلاثة"، حسبما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية.

إلا أن المحامي الروسي، يفجيني تارلو، نفى هذه الأنباء، مؤكدا أن الطلاق لم يتم بين الزوجين، وإنه ربما يكون مؤامرة من الحاسدين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

زواج ملك ماليزيا من ملكة جمال موسكو

يذكر أن ملك ماليزيا السابق، كان أعلن زواجه على الأخيرة في نوفمبر 2018، وذلك بعدما أشهرت إسلامها، وتنازل محمد الخامس حينها عن العرش من أجلها، وكلل زواجهما بطفل لا يتعدى عمره 6 أشهر.