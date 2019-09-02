تركيبات "مون جيرلان" تعبر عن جانب مختلف من الأنوثة الحديثة

تعبّر كلّ من تركيبات "مون جيرلان" MON GUERLAIN عن جانب مختلف من الأنوثة الحديثة. كَونه أحدث إصدار من عطر "مون جيرلان" MON GUERLAIN الدائم التميّز، يتعدّى ماء العطر الكثيف الجديد من "مون جيرلان أو دو بارفان أنتانس" MON GUERLAIN EAU DE PARFUM INTENSE عناصره ليصبح أكثر من مجموع أجزائه العطريّة. يمكن اعتباره ترجمة جديدة واثقة الإرهاف تحرّك المشاعر وتولّد كيمياءً على البشرة. بفضل خصائصه – راقي لكن فاتن، رقيق لكن قويّ، ناعم لكن واثق – ستشعر كل امرأة بألفة كبيرة تجاه هذا العطر الجديد.

تمّ استيحاء هذا العطر وابتكاره للنساء اللواتي يتمتّعنَ بثقة بالنفس ويتبعنَ مسارهنّ الخاصّ ويحتضنّ كافة الجوانب المختلفة لأنوثتهنّ: قوّتهنّ ونعومتهنّ، قدرتهنّ على الصمود وطبيعتهنّ المحبة. يتمتّع ماء العطر الجديد بأوجه جريئة وبمزيج أكثر فرادة وجرأة من أيّ وقتٍ مضى. وتبرز النتيجة على شكل عطر حيوي جديد يسمح لمَن يضعه بالكشف عن جزءٍ من نفسه وفرادته، ممّا يولّد رابطاً مميّزاً مع العطر. يتمتّع "مون جيرلان أو دو بارفان أنتانس" Mon Guerlain Eau de Parfum Intense ببصمة عطريّة فريدة ككلّ شخص يضع العطر ويكشف عن نفسه بشكلٍ مختلف مع كلّ فرد. تماماً مثل بشرة ثانية ديناميكيّة بشكلٍ أنيق وحيويّة بشكلٍ مبهج، إنه يجسّد روح "مون جيرلان" Mon Guerlain في أفضل حلّتها؛ كما يُعدّ الترجمة الأكثر أنوثة وإرهافاً لعطر "مون جيرلان" Mon Guerlain حتّى الآن. وبفضل أبرز مكوّناته بما في ذلك درجات الخزامى والفانيليا وخشب الصندل، يقدّم هذا العطر الجديد تصريحاً جريئاً وغامراً بخصائص جذابة وناعمة وقويّة لكن خفيفة. يبرز الفانيليا الرائع العزيز على دار "جيرلان" Guerlain في البداية وقلب العطر، ممّا يمنحه قوّةً لافتة ويجعله جذاباً بشكلٍ منعش. ويتمّ دمج الفانيليا مع اللمسات المنعشة من درجات الخزامى الفرنسيّة وخشب الصندل الغنيّ برائحة الأخشاب والبتشولي، ممّا يجعل البشرة لا تُقاوم. أغلقوا عينيكم، بخّوه على البشرة واسمحوا لأنفسكم بالانتقال فيما تكتشفون عطراً ينضح بالتباينات الغنيّة. فتبرز النتيجة مع مزيج مفاجئ للعناصر. تخيّلوا درجات الخزامى للانتعاش الخاصة بعطر "مون جيرلان" Mon Guerlain مقترنةً مع ليمون البرغموت والمندرين، والمتشابكة جميعها مع الفانيليا، المكوّن الحسيّ النجم والذي يسود بشكلٍ فاتن.

تمّ ابتكار هذا العطر الشرقيّ والمنعش من قِبل تييري واسر ودلفين جيلك كثنائي، وهو مصنوع من أجود المكوّنات بما في ذلك الفانيليا التاهيتيّة من بوابوا غينيا الجديدة، والفلّ من الهند، وخشب الصندل من أستراليا، والخزامى من منطقة بروفانس. قويّ، حرّ ومرهف، يشكّل العطر الجديد تجسيداً فعليّاً للأنوثة الحاليّة ويشجّع النساء على اكتشاف واحتضان حقيقتهنّ وعدم التخلّي أبداً عن حريتهنّ.

أنجلينا جولي وجه عطر Mon Guerlain الجديد

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بدأت علاقة أنجيلينا مع "جيرلان" Guerlain في ذكريات طفولتها عن بودرة والدتها من "جيرلان" Guerlain. وتعزّزت من خلال اكتشاف أنجيلينا الخاصّ لفرنسا والثقافة الفرنسيّة عندما أصبحت بالغة. وتبلغ العلاقة ذروتها اليوم مع تعاون يتمحور حول قيَم مشتركة وأصالة حيث أنها احتفال بالأنوثة الحديثة. واليوم أختيرت انجلينا لتمثل هذا العطر وتعبّر عنه بأسلوبها الخاص. وقد تمّ تصوير فيلم "مون جيرلان" MON GUERLAIN الأصلي في منزل أنجيلينا جولي العائلي في بروفانس – المنطقة حيث ينمو خزامى "جيرلان" GUERLAIN ويتمّ حصاده – وهو مستوحى من روابطها الشخصية مع فرنسا ومع إرث "جيرلان" GUERLAIN.

ترافق الفيلم الجديد موسيقى من كتابة عمّ أنجيلينا جولي، وتمّ تصويره في منزل أنجيلينا في آسيا وسط الغابة الاستوائيّة في شمالي غربي كامبوديا النائية، حيث أدارات أنجيلينا طوال ثمانية عشرة أعوام مؤسّسةً باسم ابنها مادوكس المولود في كامبوديا.

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