قبعة "فيسور" تزيّن إطلالات النجمات والفاشينيستا في الصيف

على الرغم من أن موسم الصيف شارف على الإنتهاء، إلّا ان النجمات والفاشينيستا لا يكفن عن التألق بإطلالات صيفية مواكبة للموضة. في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن هنالكِ أكسسوار يرافقهن في مختلف اللوكات خاصة خلال مشاوير البحر وفي رحلات السفر. قبعة الـVisor باتت واحدة من القبعات الأحب على قلب أغلب النجمات والفاشينيستا إذ اعتمدنها بكثرة في الصيف.

موديل هذه القبعة ليس بجديد، بل ظهر في المواسم الماضية على منصات العروض خاصة لدار Dior وقد سبق واعتمدته الكثير من النجمات منذ سنين عدّة. هذا الأكسسوار عاد هذا الموسم ليضفي لمسة صيفية وحيوية على مختلف اللوكات، كما أنه يحمي الرأس من حرارة أشعة الشمس القوية في فصل الصيف.

من بين النجمات العربيات التي اخترن هذا الأكسسوار، رأينا سيرين عبد النور خلال رحلة صيفية مع عائلتها معتمدة Visor Hat كبير مصنوعة من القشّ وقد نسّقتها مع فستان باريو للبحر.

ننتقل إلى بمسة بوسيل التي اختارت قبعة Dior مع فستان طويل كاجوال شيك باللون الأسود.

مهيرة عبد العزيز أيضاً اختارت القبعة نفسها لكن بلون مختلف ونسّقتها مع لوكها باللون الأزرق على البحر. أما بالنسبة للفاشينيستا لاانا الساحلي، فقد اعتمدت قبعة Visor Hat مع إطلالتها السبورت الصيفية.

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من النجمات والفاشينيستا العربيات إلى العالميات وتحديداً مع Kim Kardashian وKourtney Kardashian اللتين اختارتا تنسيق قبعة الفايزر مع ملابس السباحة لإطلالة صيفية مميّزة.

Kylie Jenner وSofia Richie أيضاً اعتمدتا هذا الأكسسوار وانتقتا قبعة Gucci لتنسيقها مع لوكاتهما على شاطئ البحر.

بالنسبة لـGigi Hadid اختارت موديل قبعة الفايزر ونسّقتها مع لوك سبورت أنثوية ارتكز على التيشيرت، التنورة القصيرة والسنيكرز.

نختم مع Viktoria Rader التي اعتمدت أيضاً قبعة Gucci Visor Hat خلال العطلة الصيفية.

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