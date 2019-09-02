بدلات سهرة بحسب شكل الجسم موضة خريف 2019

أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة مميزة من البدلات الرسمية التي تناسب السهرة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة، فتألقت العارضات على منصات أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2019-2020 بأجمل بدلات السهرة، والتي رأينا بها خيارات مثالية لإطلالة عملية وأنيقة، لحضور مناسبات هذا الموسم.

ونسعرض لكِ أحدث الموديلات لبدلات السهرة موضة خريف 2019 وتخبركِ بالتصميم الذي يناسب شكل جسمِك.

- الجئي إلى البدلات المصممة بجاكيتات طويلة، لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة وتجدينها لدى كيارا بوني Chiara Boni وكارولينا هيريرا Carolina Herrera.

- إذا كنتِ قصيرة القامة، يُفضل أن تختاري بدلة مزودة بحزام من لون الجاكيت نفسه مثل التصميمات الموقعة من بادجلي ميشكاBadgleyMischka.

- استعيني بالبدلات السهرة المصممة بقبة حرف V مثل تصميمات بادجلي ميشكا BadgleyMischka وكريستيان سيريانو Christian Siriano لتنحفي منطقة الصدر ولتطيلي رقبتكِ.

برزت هذا الموسم بدلات السهرة المخمل فزيّنت مجموعات أليس + أوليفيا Alice + Olivia وCushnie وننصحكِ باعتمادها فقط في حال كنتِ تتمتعين بقوام رشيق، أو اختاري موديل بقصة غير محددة للجسم.

- قدمت ماركة كيت سبيد Kate Spade تشكيلة رائعة من بدلات السهرة التي تميزت بالبناطيل الواسعة التي ستخفي امتلاء القوام، وستضمن لكِ في الوقت نفسه إطلالة ساترة تناسب الحجاب.

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- يُفضل اعتماد بدلة مصممة بلون واحد مثل موديل كريستيان سيريانو Christian Siriano وكارولينا هيريرا Carolina Herrera إذا كنتِ قصيرة القوام، أيضًا بدلات السهرة المخططة بالطول ستلائمكِ.

- اعتمدي بدلات السهرة المصممة بسترة Wrap مستوحاة من ستايل الكيمونو والتي قدمتها ماركة بادجلي ميشكا BadgleyMischka لتخفي ترهل البطن وكامل منطقة الخصر.

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