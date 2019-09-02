ماكلارين تقتحم عالم النظارات بتشكيلتها الجديدة

طرحت شركة ماكلارين الرائدة في مجال صناعة السيارات، نموذجا جديدا من النظارات الجذابة والأنيقة والتي جاءت باسم "McLaren Vision" كمجموعة أولى من نظارتها الشمسية والطبية .

تشكيلة نظارات McLaren Vision

وأطلقت ماكلارين تشكيلتها الجديدة من النظارات بالتعاون مع خبراء مجموعة L’Amy الفرنسية المتخصصة بالمنتجات البصرية.

وزودت الشركة البريطانية نظاراتها الشمسية بعدسات Leica Eyecare التي تتميز بطلائها بطبقة حماية مضادة للانعكاسات الضوئية ومقاومة للمياه تسمى AquaDura Vision .

وتتضمن عدسات النظارات على أحدث التقنيات التي توفر أقصى درجات الوضوح لمرتديها بالإضافة إلى استخدام التيتانيوم في صناعة إطاراتها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

فئات نظارات McLaren Vision

وتأتي تشكيلة نظارات ماكلارين بثلاث فئات متنوعة أولها مجموعة core التي تتميز بتزويدها بأذرع مريحة وإطارات تضم مفصلات مرنة، كما أنها تتيح إمكانية تنسيق ألوان عدساتها مع أذرع النظارة، حيث تتوافر ألوان الرمادي والأسود والأحمر والبرتقالي والأصفر.

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أما الفئة الثانية فتأتي باسم Premium والتي تتكون من ثلاثة أشكال مختلفة من الإطارات التي يمكن أن يتم استخدامها كنظارات شمسية أو طبية، كما أنه تم استخدام التيتانيوم في صناعة الوجه الأمامي لإطارها وذراعها ومفصلاتها ما جعلها تفوز بجائزة التصميم الذهبي "SILMO d’Or Design" خلال فعاليات معرض البصريات التجاري العالمي SILMO.

وتأتي الفئى الثالثة من التشكيلة باسم Bespoke والتي تعتبر وأرقى فئات McLaren Vision ، ما يتم صناعة إطاراتها من التيتانيوم وتم تصميمها لتتناسب مع وجه من يرتديها.

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