ملابس واكسسوارات اعتمدتها النجمات لا يتجاوز سعرها الـ200 دولار

أن تكوني مواكبة لآخر صيحات الموضة لا يعني أنّكِ ملزمة بارتداء ملابس مرتفعة الثمن جداً، فمَن قال أن مواكبة الصيحات الرائجة تتطلّب تبذير أموال كثيرة؟ لا أحد! ونحن نؤكّد لكِ أنّه بإمكانكِ التألّق بأبهى الملابس وأجملها، بكلفة ممكنة ومن علامات موجودة في كلّ المولات وفي الدول العربيّة كافّة. لتتأكّدي أكثر وأكثر من كلامنا هذا، إليكِ إطلالات النجمات العربيّات والعالميّات التي ستثبت لكِ صحّة ما نقوله!

طيلة شهر أغسطس، رصدنا في لوكات النجمات أنّ العديد منهنّ اخترنَ التألق بملابس وأكسسوارات لا يتجاوز سعرها الـ200 دولار، فلجأن إلى علامات تجاريّة قد تكون المفضّلة لديكِ مثل Zara وMango وغيرها.

الفاشينيستا ديما الأسدي أثبتت أن مواكبة الموضة لا تتطلّب صرف أموال هائلة وذلك حين اختارت توب زارا المطبّعة بنقشات الأزهار، يبلغ سعرها 54 دولار فقط.

أمّا الفاشينيستا علا فرحات، فهي أيضاً اختارت في شهر أغسطس ملابس لا يتجاوز سعرها الـ200 دولار، مثل توب Fiorucci الذي يبلغ 100 دولار.

من جهتها، لجأت مدوّنة الموضة الكويتيّة آسيا إلى نظارات شمسية من KAREN WAZEN لا يتعدّى سعرها الـ135 دولار. اتّسمت هذه النظارات بموديلها على شكل عيني القطّة.

كذلك، ارتدت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في شهر أغسطس، فستان من موقع التسوّق الإلكتروني Asos، بلغ سعره 66 دولار فقط! هذا الفستان منح Rawan Bin Hussain إطلالة منعشة ومرحة إذ تزيّن بطبعات الأزهار الملوّنة.

إضافةً إلى هؤلاء الفاشينيستا، لفتتنا أيضاً إطلالات الممثلة وعارضة الأزياء الأميركيّة Rosie Huntington-Whiteley في شهر أغسطس. هذه النجمة اعتمدت في أكثر من مرّة تصميم بودي سوت من زارا، بلغ سعره 21 دولار فقط! يبدو أن هذه القطعة هي المفضّلة لدى Rosie Huntington-Whiteley وهذا الأمر بدا واضحاً إذ اعتمدت التصميم نفسه في أكثر من مرّة، أكان باللون نفسه أو بتدرّج مختلف.

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من جهتها، أكّدت الشخصيّات الملكيّة أن إطلالاتهنّ ليست بحاجة إلى أموال هائلة وذلك حين اختارت Queen Letizia جمبسوت من Mango بلغ سعره 99 دولار. كذلك، وقع خيار Kate Middleton على توب من Sandro Paris خضع للخصومات فأصبح سعره 99 دولار أيضاً.

كذلك، اختارت Bella Hadid حذاء Converse X A$AP NAST Jack Purcell Chukka لا يتعدّى سعره الـ100 دولار، ومناسب للسيّدات والرجال. انتعليه أنتِ أيضاً وقدّمي واحد مماثل لشريككِ، للتميّز بلوك ظريف وجميل!

أمّا Kendall Jenner، فاختارت في شهر أغسطس حذاء من Adidas خضع للخصومات وأصبح سعره 40 دولار فقط!

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