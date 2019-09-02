5 أكسسوارات يمكنها تحويل إطلالتك النهارية الى إطلالة مسائية

قد تضطرين أحياناً إلى الخروج مساءً، مباشرة بعد دوام العمل لحضور مناسبة، لكن قد تشكّل الملابس غير الملائمة عائقاً لتحقيق هذا الأمر. إذا كنتِ لا تمتلكين الوقت وبحاجة إلى وسيلة سريعة وسهلة تجعل من ملابسكِ النهارية ملائمة لحضور مناسبة أو حفل ما، فنتقدّم إليكِ حيلة ذكيّة لتحقيق الأمر: التلاعب بالأكسسوارات! لنقل لوكك إلى متسوى آخر كلّ ما عليكِ فعله هو إضافة أكسسوار ملفت وها أنتِ جاهزة. إليكِ 5 أكسسوارات عليكِ امتلاكها لتحويل اطلالتك النهارية الى اطلالة مسائية في غضون ثواني.

أكسسوارات للجسم والملابس

بدأت أكسسوارات الجسم التي تشبه المجوهرات تظهر منذ عدّة مواسم والنجمات اعتمدنها بعدّة طرق وأساليب. يكمل هذا التصميم مشواره في خريف وشتاء 2019-2020 ليضفي لمسة أنيقة و ساحرة على الأزياء. يمكنك ارتداء هذا الأكسسوار فوق ملابس بسيطة، كفستان طويل بلون واحد، قميص، أو حتى بلوزة قطنية. يمكن أن تعتمديه على شكل سلاسل مرصّعة ومنسدلة، مع كنزة صوفية واسعة، بنفس الشكل الذي قدّمه Christopher Kane.

ملابس تيشيرت بلوزة ملابس بنات بلايز أكسسواراتمن مجموعة Christopher Kane لخريف وشتاء 2019-2020ملابس تيشيرت بلوزة ملابس بنات بلايز أكسسواراتBrittany Xavier

بروشات بأحجام كبيرة

البروشات هي من أبرز الأكسسوارات التي تمتلكها معظم السيّدات وأكثرها قدرة على نقل الإطلالة إلى مستوى آخر. يمكن أن تجعل اللوك كلاسيكيّ وأنيق للغاية أو عصريّ وحيويّ ومرح. لتتماشى إطلالتكِ مع المناسبة التي ستحضرينها اختاري بروش كبير ومرصّع بأحجام وألوان عدَة وضعيه على قطعة واحدة بلون أساسيّ أو حياديّ. يمكنكِ إضافة هذه الدبابيس على قطع ثيابكِ الواسعة، البلوزة المقلمة، البليزر، وحتى على الجاكيتات الطويلة لتمنحكِ النتيجة المرغوبة. نؤكّد لكِ بأنكِ أينما وضعتِ البروش و بأي طريقة اعتمدته إطلالتكِ ستبهر الجميع.

قلادات كبيرة مرصعة بالمجوهرات

اعتمدي قلادة ضخمة بطريقة تغطّي الجزء الديكولتيه مع فستان أو بلوزة ذات ياقة متدنية أو حتى مع بليزر، وشاهدي الفرق! إطلالتك ستنقل إلى مستوى آخر وتصبح معاصرة وشبابية أو فخمة. بالأخصّ لأن هذا الموسم يدور حول تنسيق ملابس غير رسمية مع أكسسوارات فاخرة. يمكنكِ أيضاً اعتماد القلادة على شكل مريلة، وهي من آخر صيحات خريف 2019 مثل التي رأيناها لدى Chanel بشكل سلاسل متعددة من اللؤلؤ، استوحي أيضاً من لوك البلوغر Karen Wazen.

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الأحزمة المعدنيّة

ارتداء الأحزمة المعدنيّة باللون الفضي أو الذهبي أو النحاسيّ... قادر على تحويل إطلالتكِ إلى إستثنائية. يمكنكِ إضافة لمسة سحرية على ملابسك بتزيين خصركِ بحزامٍ على شكل سلاسل مثلاً أو على شكل قطع معدنيّة بارزة ومترابطة. يمكنكِ تنسيقها فوق أي فستان، أو بليزر، أو سترة. هذا النوع من الأحزمة رائج في خريف 2019، استوحي من لوك دارGabriela Hearst ومن إطلالة العارضة Elsa Hosk.

جوارب النيلون البرّاقة

جوارب النيلون ليست فقط للتدفئة! وكلّما كانت مبتكرة كلّما أضافت لمسة خاصّة إلى إطلالتكِ. الجئي إلى تلك البرّاقة ونسّقيها مع فستان أو تنورة أو حتى مع الشورت لتتماشى مع إطلالتكِ المسائيّة. يمكنكِ ارتداءها ملوّنة و برّاقة أو مرصّعة مثلما رأيناها في مجموعة Paco Rabanne لخريف 2019.

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