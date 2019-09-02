محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– مادي غيث: تعتبر الشيكولاتة من الحلويات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرًا لمذاقها اللذيذ، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي لا تقتصر أهميتها على الوقاية من السرطان وتقوية عضلة القلب، بل تمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة والشعر على حدٍ سواء. لقراءة المزيد عن: للسيدات.. 8 فوائد توفرها الشيكولاتة لصحة الشعر والبشرة.. اضغط هنـــــــــا.

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