استفزاز وعَشَم ومحاكمة مندسين.. القصة الكاملة لأزمة رانيا علواني مع الأهلاوية

سلسلة من الأحداث على مدار الأيام الماضية، ما بين التعاطف والانتقاد تعرضت لها الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جعلتها حديث الكثيرين، مما جعلها تتصدر موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، بعدما دشن رواده اليوم، هاشتاج يحمل اسم "بنت علواني برا الأهلي".

حلقة تامر أمين

بدأت القصة، في يونيو الماضي، حال ظهورها مع الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، والتي كسبت خلالها تعاطف الجماهير، بعدما افتقرت الحلقة لآداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية، بسبب سخرية الأول منها، نظرًا لتنوع حياتها، إلى جانب الإساءة إلى زوجها وسخريته من دعمه ومساندتة القوية لها.

وعقب الحلقة، تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "آخر النهار"، بتهمة "الإساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة"، وذلك في نهاية شهر أغسطس الماضي.

الإعلامي تامر أمين، علق على شكوى "القومي للمرأة"، قائلًا: "المجلس أكيد مشافش الحلقة كلها، واعتمد على جزء من المقطع على اليوتيوب".

وأضاف "أمين" خلال حديثه السابق لـ"هُن": "الحلقة بكل أسئلتها كانت بعلم وترتيب مُسبق مع النائبة رانيا علواني"، مضيفًا "أنا وضحت في نهاية الحلقة إن الفقرة دي اسمها أنا وحواء، وكانت "علواني" بمثابة مذيعة معايا كمان، وهي مجرد فقرة فانتازيا"، مختتما حديثه: "أنا بكن كل الاحترام للمرأة، وللنائبة رانيا علواني، وللمجلس القومي".

تدوينة عبر "تويتر"

انقلبت الآية رأسًا على عقب، عقب تدوينة غردتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت فيها: "حد تاني واخد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر".

التدوينة أثارت انتقاد وغضب جماهير النادي الأهلة، وجاءت تعليقات أحد المتابعين: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنا".

ودخلت "علواني" في حالة من الجدل مع المتابع، انتهت بقولها: "طيب تعالى مرن أنت يمكن تكون أنت الفرج".

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رد رانيا علواني

وعلقت رانيا، على الهجوم الذي تعرضت لها من قبل متابعيها، مبينة أن مهاجميها "أناس لم ينتموا لجمهور النادي الأهلي"، موضحة لـ"الوطن": "دي ناس مدسوسة وسط جمهور النادي الأهلي.. ناس داخلة تفشلك"، مؤكدة اتخاذها إجراء قانوني ضد كل من هاجمها وتطاول عليها لفظيًا، مؤكدة أنها أرسلت صور من تعليقات متابعيها للأجهزة الأمنية.

وتعجبت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من حالة الهجوم الشديد الذي تعرضت لها، مبينة أنها لم تخطئ في حق أحد، بل طالبت متابعيها بالتحدث بطريقة لائقة فقط : "أنا ممنعتش حد يقول رأيه، لكن قولت لو سمحتوا اتكلموا بطريقة لائقة".

وأكّدت أنَّها لم تشر في تدويناتها إلى المدرب الجديد، مبينة أنَّ ما قصدته فقط هو تهنئة الأبطال الرياضيين، موضحة "إيه اللي جاب دا لدا، المدرب بقاله يوم واحد، ما صدقوا دخلوا شتموا وخلاص".

دفاع أيمن بهجت قمر

ودافع الشاعر أيمن بهجت قمر، عن رانيا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "ومين حقق لمصر زي رانيا علواني؟!.. نموذج مصري مشرف والبوست اللي كتبته كان واضحا"، مضيفًا: "بصراحة فيه بعض الشباب بيفهم الكلام غلط، ومبيسألش قبل ما بيغلط.. الكورة في مصر أقل بكتير من الرياضات الأخرى!".

واختتم "قمر" تغريدته بقوله: "بلاش نفرَّح اللي عايزين يشمتوا فينا، ودول ما أكثرهم.. إحنا بشر وساعات مابنقدرش نسكت"، مشاركة تغريدة لـ"رانيا"، التي تضمنت: "أنت حر، شجع اللي أنت عايزة.. أنا بأشجع منتخبات مصر.. آه اللي رفعت علم مصر".

هجوم رواد "تويتر" على الشاعر

وتفاعل رواد "تويتر"، خلال الساعات الماضية، بمئات تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، والتي كان من أبرزها: "لأ معلش يا أستاذ أيمن حضرتك أهلاوي، وعارف يعني إيه عضو في مجلس الإدارة، وبعدين إيه يعني الجمهور قال أي كلمه تعبر عن غضبه، ادخل كدة على صفحات الأستاذ محمد سراج أو البشمهندس خالد مرتجى، وشوف بيردو على حد، ولو فيه رد بيبقى باحترام مشاعر الجمهور، لأنك مسئول عيب بجد اللي بيحصل منها"، و"طيب بعيدا عن ردها اللي كان كله استفزاز للجمهور، وتهربها من المسؤولية والتلميح للجماهير أنه ممكن يتمنعوا من المدرجات عادي طيب رد حضرتك على الريتويت اللي هي عاملاه ده إيه"، و"مهما كان ليها رصيد يسمحلها بس ده ما يديهاش الحق إنها ترد بالطريقه المستفزة دي".

استمرار الشاعر في الدفاع عن رانيا

واستمر الشاعر في الدفاع عن "عضو مجلس الأهلي"، من خلال رده على كافة التعليقات المهاجمة لها عبر تغريدته، من بينها: "معلش إحنا بشر ولينا طاقة احتمال بتخلص وبنفرهض"، و"ياريت نسكت على الشتايم.. الثقافة اللي الناس أتعودت عليها إن الشخصيات العامة تتشتم وتتهان ولازم تسكت.. مش عارف على أساس إن المشهور ده إنسان آلي! وهو إنسان عنده كرامة ومشاعر، وبعدين الحفلة دي كلها عشان بتساند الرياضات التانية وبتنتقد الكورة.. طب ما مجلس الأهلي بيدعم الرياضات الأخرى".

بيان رانيا علواني

رانيا علواني أصدرت بيانًا رسميًا، تعليقًا على الواقعة التي أُثيرت بسبب تغريدتها التي صاحبتها حالة من الجدل التي هنأت خلالها نجوم الألعاب الأخرى بعد تصدر مصر لجدول ترتيب دورة الألعاب الإفريقية.

وتضمن البيان: "تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

وتابعت "رانيا": "ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير، كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية".