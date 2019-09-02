يعاني بعض الأشخاص من ضغط الدم المنخفض المزمن أو العرضي، والذي يسجل ضغط عند قراءته عبر جهاز قياسه أقل من 90 مم من الزئبق (مم زئبقي) للعدد الأعلى (الانقباضي) أو 60 ملم زئبق من أجل العدد السفلي، الانبساطي، بشكل عام ضغط دم منخفض. وإليك أعراض ضغط الدم المنخفض، وفقًا مايو كلينيك. أعراض ضغط الدم المنخفض دوخة.

فقدان الوعي.

عدم وضوح الرؤية.

الغثيان.

الإرهاق.

فقدان التركيز.

التشوش خصوصًا في كبار السن.

برودة ورطوبة وشحوب الجلد.

تنفس سريع.

ضعف وسرعة النبض.

ضعف في الحواس كضعف السمع مع زغللة في النظر.

التبرز بلون أسود.

اضطراب النسيج الضام.

آلام قوية أعلى الظهر.

عسر في عمليّة هضم الأطعمة.

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