يلجأ البعض إلى تناول الأدوية التي تحتوى على الكورتيزون دون استشارة الطبيب وعند الشكوى من أي أعراض بسيطة مثل الكحة، ويمثل ذلك خطأ على الصحة ويسبب أضرارًا خطيرة، وفقًا لموقع "Daily Medical". أضرار الكورتيزون ألم في المفاصل والعظام.

تسارع نبضات القلب.

زيادة التبول والعطش.

ألم في العضلات.

زيادة كبيرة في الوزن.

نمو غير طبيعي للشعر.

مشاكل في التنفس.

تغير في الرؤية.

ألم في المعدة وقىء.

تقلبات في المزاج.

انتفاخ وتورم في القدمين.

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