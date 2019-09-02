لم يتفاعل أحد.. ريهام سعيد تحذر من دعوة المظلوم بعد حظرها سنة إعلاميا

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لم توضح هوية من تقصده بها، دعته فيها إلى الانتباه من دعوة المظلوم، قائلة: "انتبه من دعوة المظلوم"، وذلك في مقطع عبر حسابها على "إنستجرام".

وتضمن مقطع الفيديو، الحديث عن لجوء المظلوم لله سبحانه وتعالى، وكيف ينصر الله دعوته على من ظلمه.

ورغم تخطي مقطع الفيديو الـ28 ألف مُشاهدة، إلا أنه لم يتفاعل معها أحد من المُتابعين، من خلال خاصية التعليقات.

"الأعلى للإعلام" يحظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام

جاء ذلك بعد 5 أيام من قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، وذلك بعدما أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي، واصفة المجال بـ"السرطان".