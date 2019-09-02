طريقة عمل الشاورما عربي باللحمة المفرومة

الشاورما نوع من أنواع مأكولات الشرق الأوسط التي تعود جذورها إلى بلاد الشام، والدولة العثمانية، والتي يفضلها العديد من الأشخاص وبخاصةِ الأطفال. نقدم لكِ طريقة عمل الشاورما باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير نصف كيلو لحمة مفرومة خلطة شاورما بصلة مبشورة ملح فلفل أسود كوب طماطم كوب بصل كوب فلفل رومي زيت نباتي Advertisements طريقة التحضير - تخلط اللحمة المفرومة مع خلطة الكفتة والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود - يفرد الخليط في صينية مدهونة بالزيت - تترك اللحمة المفرومة لتبرد ثم تقطع شرائح مثل الشاورما - يقلب البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت - يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود - تضاف شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط - تغرف وتقدم مع العيش اللبناني

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