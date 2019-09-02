بينها العدس وبياض البيض.. 5 أطعمة لـ"شعر صحي"

الأطعمة من العوامل المؤثرة على صحة الشعر وقوته ولمعانه وطوله، ويساعد بعضها في العلاج من التقصف والتساقط.

وفيما يلي 5 أطعمة تساعدك في الحصول على شعر صحي وقوي، وفقا لما ذكره موقع medical news today الطبي:

الكيوي

تمتص فاكهة الكيوي الحديد الذي تحتاجه بصيلات الشعر لتنمو بقوة، وتشجع على جريان الدورة الدموية للرأس، نتيجة احتوائها على فيتامين C، كما يحسن فيتامين E صحة فروة الرأس.

الأسماك

تمد الأسماك الشعر بعنصر "أوميجا 3" الذي يساعد على لمعان الشعر.

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بياض البيض

يحتوي بياض البيض على كمية كبيرة من الكبريت، ما يساعد في تحسين الدورة الدموية، ويحفز نمو الشعر.

المشروم

يحتوي الفطر أو "المشروم" على فيتامينات B المركبة التي تحمي الشعر من التساقط.

العدس

يساعد العدس في تقوية جذور البصيلات وتطويل الشعر، إذ يحتوي على البروتين وينقل الحديد الأكسجين إلى الشعر، ويساعد في نموه بشكل صحي، ونقص الحديد في الجسم من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، لذلك ينصح الأطباء بتناول العدس لأنّ الكوب الواحد منه يحتوي على 36% من احتياج الجسد اليومي للحديد.