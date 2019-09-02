منها وضعية الجنين.. تمارين يوجا تساعد في التخلص من القلق والتوتر

يشعر البعض بالضغط النفسي والقلق والصداع المستمر وأورد موقع "ميترو" الإلكتروني مجموعة تمارين يوجا تساعد في التخفيف من أعراض القلق.

وضعية الجسر

يبدأ هذا التمارين بالاستلقاء على الظهر، ثم رفع الجزء الأوسط من الجسم بشكل تدريجي، يتم البقاء على هذه الوضعية لمدة دقيقتين ثم إعادة الجسم إلى وضعية الاستلقاء.

وضعية الجنين

اجلسي على ركبتيك، بحيث يلتصق فخذيك ببطنك، ومدي ذراعيك إلى الأمام حتى يلامس جبينك الأرض، ابقي على هذه الوضعية لمدة 5 دقائق ومن ثم تنفسي بعمق لمدة دقيقتين.

وضعية الجدار

نبدأ بالاستلقاء على الظهر والاقتراب بالجزء السفلي من الجسم من الجدار، ومن ثم رفع القدمين بشكل مستقيم إلى الأعلى. يمكن البقاء على هذه الوضعية لمدة 5 دقائق وأخذ أنفاس عميقة.