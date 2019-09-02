يعلم الجميع الفوائد الكثيرة التي يتمتع بها خل التفاح ككبح الشهية وانخفاضها وتقليل مشكلات المعدة وكذلك تعزيز صحة القلب، ورغم تلك الفوائد الا أن له أضرار قد لا يعرف عنها الكثير.

بـ"خل التفاح والفحم".. طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أضرار خل التفاح، وفقا لموقع healthline.

1- تأخر إفراغ المعدة:

يساعد خل التفاح على منع ارتفاع السكر في الدم عن طريق تقليل معدل مغادرة الغذاء للمعدة ودخول الجهاز الهضمي السفلي، وذلك يبطئ امتصاصه في مجرى الدم، ومع ذلك ، فإن هذا التأثير قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإصابة بالتهاب المعدة ، وهي حالة شائعة لدى مرضى السكري من النوع الأول.

2- انخفاض مستويات البوتاسيوم وفقدان العظام:

قد يؤدي خل التفاح مع تراكم تناوله إلى فقدان البوتاسيوم وحدوث هشاشة للعظام وفقدانها تدريجيًا ولذلك لا يفضل تناوله بكثرة.

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3- تآكل مينا الأسنان:

ثبت أن الأطعمة والمشروبات الحمضية تلحق الضرر بمينا الأسنان، وتمت دراسة حول المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على نطاق واسع ، لكن بعض الأبحاث أظهرت أن حامض الخليك في الخل قد يتلف مينا الأسنان ويضعفها.

4- حروق بالحلق:

خل التفاح لديه القدرة على التسبب في حروق المريء (الحلق)، ووجدت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ أن حامض الخليك من الخل كان أكثر الأحماض شيوعا التي تسببت في حروق الحلق.

5- حروق الجلد:

بسبب طبيعتها الحمضية القوية ، قد يؤدي خل التفاح أيضًا إلى حروق عند تطبيقها على الجلد، ففي إحدى الحالات ، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بتآكل في أنفها بعد تطبيق عدة قطرات من خل التفاح بعد مشاهدتها لمقطع فيديو على الانترنت.

6- يتضارب مع الأدوية:

بعض الأدوية قد تتفاعل مع خل التفاح كأدوية مرض السكر، فقد يتعرض الأشخاص الذين يتناولون أدوية الأنسولين أو الأدوية المحفزة للأنسولين والخل إلى انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم أو مستويات البوتاسيوم.