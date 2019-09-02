أعراض تورم القدمين

تورم القدمين لدى كبار السن، ومن الأمراض الشائعة التي تصيب نسبة كبيرة من أصحاب تلك الفئة العمرية، وتؤدي إلى تحركهم بصعوبة، وتمنعهم من ممارسة روتينهم اليومي بسلاسة. وفيما يلي أبرز أسباب الإصابة بـ تورم القدمين، وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي: - الجلوس لمدة طويلة بالوضعية نفسها. - الإفراط في تناول الفواكة وأطعمة، التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح. Advertisements يمكن أن يكون تورم القدم أحد أعراض تليف الكبد. - يمكن أن تأتي الإصابة بالتورم كأحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية، أبرزها أدوية ارتفاع ضغط الدم، وبعض عقاقير داء السكري.

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