- 1/2
- 2/2
الانزلاق الغضروفي من أشد الأمراض ألمًا، يحدث حين تنزلق وتخرج بعضًا من المادة الرقيقة التي تفصل بين فقرات العمود الفقري وبعضها البعض، لا يتألم كل من يعاني من الانزلاق، ولكن تلك المادة المنزلقة لو ضغطت على الأعصاب في الظهر قد تسبب ألم شديد، وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا إلا أن معظم الناس يتعافون دون جراحة، يقدم لكِ موقع "هن" اعراض الانزلاق الغضروفي، نقلًا عن موقع "wikiHow".
أكثر الأماكن شيوعًا لانزلاق الغضروف هو أسفل العمود الفقري والرقبة، لو حدث الانزلاق أسفل الظهر فسيصاحبه ألم في القدم، ولو حدث في الرقبة سيصاحبه ألم في الكتف والذراع.
قد يصير الألم أقوى حين تسعل أو تعطس أو تتحرك بطريقة معينة، حيث تشعر بتنميل أو شعور بإبر في الأطراف، ويحدث ذلك حين تتعرض الأعصاب المتجهة إلى الأطراف لضغط من الانزلاق.
إذا تأثر أسفل الظهر غالبًا قد تتعثر وتسقط، ولو تأثرت الرقبة غالبًا ستواجه صعوبة في رفع الأشياء الثقيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على أعراض الانزلاق الغضروفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.