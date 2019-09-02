تعرفي على أعراض الانزلاق الغضروفي

الانزلاق الغضروفي من أشد الأمراض ألمًا، يحدث حين تنزلق وتخرج بعضًا من المادة الرقيقة التي تفصل بين فقرات العمود الفقري وبعضها البعض، لا يتألم كل من يعاني من الانزلاق، ولكن تلك المادة المنزلقة لو ضغطت على الأعصاب في الظهر قد تسبب ألم شديد، وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا إلا أن معظم الناس يتعافون دون جراحة، يقدم لكِ موقع "هن" اعراض الانزلاق الغضروفي، نقلًا عن موقع "wikiHow".

أكثر الأماكن شيوعًا لانزلاق الغضروف هو أسفل العمود الفقري والرقبة، لو حدث الانزلاق أسفل الظهر فسيصاحبه ألم في القدم، ولو حدث في الرقبة سيصاحبه ألم في الكتف والذراع.

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قد يصير الألم أقوى حين تسعل أو تعطس أو تتحرك بطريقة معينة، حيث تشعر بتنميل أو شعور بإبر في الأطراف، ويحدث ذلك حين تتعرض الأعصاب المتجهة إلى الأطراف لضغط من الانزلاق.

إذا تأثر أسفل الظهر غالبًا قد تتعثر وتسقط، ولو تأثرت الرقبة غالبًا ستواجه صعوبة في رفع الأشياء الثقيلة.