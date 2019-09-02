- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
مهروس التفاح بالشوفان هي وجبة صحية ومفيدة، بحيث إنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامه لبناء الجسم، قدميها لرضيعك أو لأطفالك، كما يمكنك تناولها كوجبة إفطار فهذه الأكلة تعد قليلة السعرات كما أن فوائدها لا تعد ولا تحصى، يقدم لكِ موقع "هن" المكونات وطريقة التحضير.
مقادير مهروس التفاح بالشوفان
ثمرة تفاح صغيرة مقشرة ومقطعة مكعبات
¼ كوب شوفان
كوب لبن أو ماء
رشة قرفة
عسل أبيض حسب الرغبة
طريقة تحضير مهروس التفاح بالشوفان
على نار متوسطة، ضعي الماء أو اللبن واتركيه ليغلي.
ضيفي التفاح والشوفان، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.
إذا كنتي ستقدميه لرضيعك، ضعي الخليط في محضرة الطعام واهرسيه ناعمًا. (يمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة في حالة أنك لن تقدميه لرضيع)
ضيفي القرفة والقليل من اللبن أو ماء السلق، وقلبيهم معًا جيدًا، ثم قدميه.
يمكنك إضافة العسل الأبيض. (حسب الرغبة)
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مهروس التفاح بالشوفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.