جددي في أطباق الحلوى اللذيذة، المُقدمة لأطفالك، وحضري لهم كُرات جوز الهند الشهية، في المنزل، في دقائق معدودة، وبمكونات بسيطة من مطبخك. مكونات كرات جوز الهند جوز هند مبشور نشاء حليب مكثف محلى طريقة عمل كرات جوز الهند اخلطي نصف مقدار جوز الهند، والنشا جيدًا في وعاء عميق. Advertisements ضيفي الحليب المكثف، واستمري في التقليب، ليصبح القوام مُتماسك. ابدأي بتشكيل الخليط إلى كُرات، ثم اغمريها بجوز الهند المُتبقي. ضعي الكُرات على ورق الزبدة، وادخليها الثلاجة حتى تتجمد.

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