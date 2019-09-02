انقراضُ نمط البروغ من الأحذية المُسطّحة وأحذية ماري جينز ستحل مكانه

تُعدّ الأحذية المسطّحة من القطع الضرورية في خزانة كلّ امرأة، فهي مريحة وعملية يمكننا ارتداؤها إلى العمل، أو على الأقل للتنقّل، ويمكن تنسيقها ببساطة مع أيّ شيء من البدلات والفساتين إلى بنطلونات الجينز، وكما هو الحال مع أيّ نمط آخر للأحذية، فإنّ اتجاهات الأحذية تأتي وتذهب مع تغيّر المواسم، كما نشهد الآن الوقت لتحديث خزانة أحذيتكِ.

ومن خلال تقرير شركة Edited، التي تستخدم بيانات التسوق لتحديد الاتجاهات المنقرضة حاليًا والناشئة في المستقبل، تمّ تحديد الاتجاه الذي أصبح للأسف قديمًا، والأنماط الثلاثة التي ستحلّ مكانه.

وفيما يخصّ الإتجاه القديم، اتّضح أنّ نمط البروغ انخفضت مبيعاته في متاجر التجزئة بنسبة 48٪ مقارنة بالعام الماضي، كما لم يتم تقديم هذا الحذاء في أساليب جديدة من أبرز الماركات التجارية هذا العام.

أما الأنماط التي ستحلّ مكانه فهي كالتالي:

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أحذية ماري جينز

كانت أحذية ماري جينز اتجاهًا قويًا على منصّات خريف عام 2019، كما قامت أشهر متاجر البيع بالتجزئة مثل زارا ، وجي كرو، وآسوس بعرض العديد من الأنماط للموسم الجديد.

أحذية الباليه

عادت أحذية الباليه المتواضعة أيضًا إلى مشهد الموضة، حيث ارتفع عدد الأنماط الجديدة المُتاحة للشّراء بنسبة 24٪ مقارنة بالسّنة الماضية.

الأحذية ذات النعل المكتنز

باعتبار أحذية البلاتفورم من أكثر الأحذية شعبية حاليًا، ارتفع مخزون الأحذية المسطّحة ذات النعل المكتنز بنسبة 78٪ مقارنة بالعام الماضي.

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