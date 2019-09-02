طريقة عمل سلطة الباذنجان

سلطة الباذنجان تعتبر من الأطباق الهامة على السفرة كونها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها لها مذاق شهي ويتناولها الكبار والصغار. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل سلطة باذنجان على طريقة الشيف شربيني. مقادير سلطة باذنجان: باذنجان فلفل أخضر خيار طماطم بصل كاتشاب شطة Advertisements عصير ليمون ثوم ملح فلفل أسود زيت طريقة تحضير سلطة باذنجان: -قطعي الباذنجان مكعبات واقلي في زيت غزير ساخن - قطعي البصل مكعبات وضعيه في طاسة بها زيت على النار مع فلفل مقطع - ضفي الطماطم والكاتشاب والخل ثم اضيفي الثوم المفروم اتركيه ليذبل - ضفي الباذنجان المقلي وقلبيهم جيدا مع ملح وفلفل وعصير ليمون - قدمي السلطة مع خيار مقطع

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