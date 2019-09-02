قالت ياسمين حمدي لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، إنّها حصلت على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة.
وأضافت حمدي خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E: "حصلت على 9 ميداليات أفريقية خلال مسيرتي الرياضية، وكنت ألعب تحت 55 كيلو".
وأكدت اللاعبة أنّها لن تنسى لحظات تتويجها التي جاءت بعد فترة من الإخفاقات: "لحظة التتويج كان لها طعم مختلف، تعرضت لظلم تحكيمي والحكم لم يحسب عدد كبير من الضربات لصالحي، فتحكيم الكاراتيه تقديري".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة بمنتخب مصر للكاراتيه: تعرضت لظلم تحكيمي وحصدت 9 ميداليات أفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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