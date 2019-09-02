قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل مكرونة قواقع بالجمبري، وذلك من خلال برنامجه "شبكة وصنارة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مكرونة قواقع بالجمبري جمبري صغير. مكرونة قواقع. بصل أخضر. ملح. فلفل أسود. زبدة. Advertisements كريمة لباني. بقدونس مفروم. طريقة عمل مكرونة قواقع بالجمبري في طاسة على النار توضع الزبدة مع البصل الأخضر المفروم ويقلب جيدا مع ملح وفلفل. يضاف إليه الجمبري ويقلب حتى ينضج. تضاف الكريمة اللباني والبقدونس المفروم. تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدًا. يقدم الطبق ساخنًا.

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