يتعرض عديد من الأشخاص لانتفاخ البطن، بشكل دائم أو مؤقت، دون الارتباط بزيادة حجم ووزن الجسم، الأمر الذي يعود لعديد من الأسباب أبرزها المعاناة من غازات البطن.

ويرصد "هن" أسباب انتفاخ البطن، وفقًا لما رصده "مايو كلينك".

أسباب انتفاخ البطن

ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام والمشروبات.

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الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، المُسببة لاضطراب عملية الهضم.

تناول بعض الأطعمة المُسببة للانتفاخ، وتكوين الغازات، أمثال "الملفوف، القرنبيط، البروكلي، الفاكهة المجففة، والأكلات البقولية، ومنتجات الألبان، والأطعمة الغنية بالألياف".

تناول المشروبات الغازية المُسببة للانتفاخ بكثرة.

بعض الأدوية التي تحتوي على مواد اللاكتوز أو السكروز أو الفركتوز.