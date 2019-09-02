النظام النباتي الغذائي (الـVegan)، هو نظام يمتنع متبعوه عن تناول اللحوم والأسماك بكل أشكالها وأنواعها، وليس هذا فقط بل أيضًا يمتنعون عن كل مشتقات اللحوم أو المشتقات الحيوانية في المطلق، حيث إنهم لا يأكلون اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك، كما أنهم لا يأكلون، الجبن، البيض، العسل، القشطة، الزبدة، ولا يشربون اللبن.

فيعيشون في المطلق على البقوليات، الحبوب، المكرونات، المكسرات، البذور، الخضروات، والفاكهة فقط لاغير.

رصد موقع "هن" فوائد وأضرار النظام النباتي الغذائي، بحسب محمود حسن، أخصائي التغذية العلاجية.

فوائد النظام النباتي الغذائي

أكد أخصائي التغذية، أن النظام النباتي يحتوي على الكثير من الفوائد نظرًا لأن المواد الغذائية التي يعتمد عليها هذا النظام مليئة بالفيتامينات، المعادن، والألياف التي يحتاجها الجسم.

يعزز صحة القلب

عن طريق تناول الكثير من الخضروات والفاكهة التي تحتوي على الألياف، التي تخفض بدورها نسبة الكولسترول في الدم، وبالتالي تحافظ على صحة الأوعية الدموية، كما تقلل من خطر حدوث الجلطات.

يساعد في إنقاص الوزن

نظرًا لأن متبعي هذا النظام يمتنعون عن أكل اللحوم، فهم يمنعون الكثير من الدهون الضارة عن أجسامهم، ويكتفون بالدهون المفيدة الموجودة في الخضروات والفاكهة، مثل الدهون الموجودة في الأفوكادو، التي تعد دهون بسيطة جدًا وسهلة الهضم والحرق بالنسبة للدهون الموجودة في اللحوم والدجاج والأسماك.

يقي من داء النقرس

النقرس أو "داء الملوك" كما يلقبه البعض، هو داء يصيب المفرطين في أكل اللحم، ونظرًا لأن متبعي هذا النظام الغذائي يمتنعون عن أكل اللحوم، فبالتالي هم لا يصابون بهذا المرض.

يحافظ على صحة الكبد والكلى

نظرًا لأن البقوليات والنباتات في المطلق، التي يعتمد على تناولها هذا النظام، تكون في الأغلب سهلة الهضم، وتحتوي على نسب ضئيلة جدًا من الكيماويات أو السموم أو الهيرمونات الضارة، على عكس اللحوم ومشتقاتها، فبالتالي يحافظ هذا النظام على صحة الكبد والكلى نظرًا لأنهم مراكز السموم في الجسم.

يعزز من نضارة البشرة وصحة الشعر

بسبب احتواء الخضروات والفاكهة والبقوليات على جميع الفيتامينات والعناصر التي تزيد من نضارة البشرة وصحة الشعر، فإن اتباع هذا النظام وتركيز الشخص على تناول الخضروات والفاكهة بشكل دوري، يؤدي إلى تعزيز صحة كلٍ من البشرة والشعر.

يزيد من الشعور بالراحة

بسبب تخلص الشخص من الدهون المهدرجة، الدهون الضارة، المصادر مرتفعة الكولسترول، والمواد الحافظة المضرة، فكناتج طبيعي أنه سيشعر بأن حركته أخف، وجسمه صحي أكثر من ذي قبل.

هذا النظام مثله كمثل أي شيء في الحياة، كما أن له فوائد، يوجد له أضرار أيضًا.

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نظام غير متوازن

يعد النظام النباتي الغذائي نظام غير متوازن، نظرًا لأنه يحرم متبعيه من كل البرتينات الحيوانية، التي لها أهمية لجسم الإنسان بشكل أو بآخر، كما أنه لا يستطيع أن يستعيض عنها بأي شيء آخر.

يحرم الجسم من بعض الفيتامينات

نظرًا لأن هذا النظام يمنع متبعيه من تناول الكثير من الأشياء كاللحوم الجمراء والدجاج والأسماك والألبان والجبن ومشتقاتها، فهو بالتالي يمنع عنهم فوائد وفيتامينات هذه المنتجات، حيث يمنع عنهم فيتامين (ب12)، الفيتامين الذي يوجد بوفرة في اللحوم الحمراء والمهم جدًا لتعزيز صحة الجسم، كما يمنع عنهم الكالسيوم الموجود في الألبان والجبن ومشتقاتهم.

نوّه "حسن" أن هذا النظام لابد أن يُتَّبع من قِبَل أشخاص بالغين، أي أن أعمارهم لا تقل عن ال 20 عام.

كما أضاف أن هذا النظام لابد أن يُتبع بعد استشارة أخصائي تغذية علاجية.

مشاهير يتبعون النظام النباتي الغذائي

باسم يوسف، كاتب، منتج، جراح، طبيب، ناقد إعلامي ومقدم تلفزيوني مصري، قدم برنامج البرنامج الإخباري الساخر.

مايلي سايرس، مغنية وممثلة وكاتبة أغاني أمريكية.

ناتالي بورتمان، ممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة، تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية.

جينيفر لوبيز، ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة ومصممة أزياء أمريكية شهيرة.

أريانا غراندي، مغنية، كاتبة أغاني، ممثلة، وممثلة مسرح، أمريكية إيطالية.

بيونسيه، مغنية وممثلة أميركية شهيرة.

عمرو دياب، مغني مصري.