طريقة عمل كفتة بالفريك والطحينة

يفضل الكثير تناول الكفتة بطرق إعدادها المختلفة لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كفتة بالفريك بالطحينة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على "سي بي سي سفرة". المكونات نصف كيلو لحمة مفرومة. 1 باكو خلطة شاورما. 1 بصلة وسط مبشورة. نصف كيلو فريك. بصلة كبيرة مفرومة. ملح. فلفل أسود. 1 ملعقة كبيرة سمنة. 1 كوب طماطم مفرومة. طريقة التحضير تخلط اللحمة المفرومة مع خلطة الكفتة والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود. Advertisements يشكل الخليط كرات وسط وتقلب في السمنة أو الزيت على النار حتى النضج. ينقع الفريك لمدة ¼ ساعة ثم تصفى. يضاف الملح والفلفل الأسود. يضاف خليط الطماطم للفريك المصفى في طاجن. تضاف الكفتة للطاجن. يضاف الماء. يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج. تقدم مع الطحينة.

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