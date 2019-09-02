هل توجد طريقة دينية مستحبة لتهنئة العروسين بالزواج؟.. "الإفتاء" تجيب

مع تزايد حفلات الزفاف خلال أشهر فصل الصيف، تتجدد التساؤلات حول الصيغة الدينية المستحبة للتهنئة بعقد القران أو الزواج.

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وبدورها، أوضحت الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في الفتوي رقم 2934، أن التهنئة بالنكاح مستحبة شرعًا، وتستحب التهنئة بلفظ "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ".

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ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: "بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه، وجمع بينكما في خير".