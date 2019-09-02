استشاري أمراض نساء: منع الفتيات المريضات من "تجميد البويضات" قسوة وظلم

أكد الدكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، أن البويضات التي يتم تجميدها لا يتم تلقيحها إلا من الحيوان المنوي للزوج من زواج شرعي، طبقا للأعراف المصرية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن البويضة بعد تخصيبها توضع في رحم الأم مرة أخرى ولا يٌسمح بتأجير الأرحام في مصر، مشددا على ضرورة التأكد من وثائق الزواج وغيرها.

واعتبر استشاري أمراض النساء والتوليد أن منع الفتيات المريضات من تجميد بويضاتهم يعتبر قسوة وظلم، مشيرًا إلى أن الفتاة من حقها أن تكون أم، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يمنع تجميد البويضات.

واستبعد سيف حدوث حمل بالطفل المنغولي عند تجميد البويضات، مشيرًا إلى أنه يتم تحليل كروموسومات الجنين عند الحمل للتأكد من عدم الحمل بطفل منغولي.

ولفت سيف إلى أن عملية تجميد البويضات لا تُفقد العذرية وأنه يتم شفط البويضات عن طريق أنبوب من البطن، مشيرًا إلى أن سحب البويضات ممن تزوجن سابقا يتم عن طريق المنظار المهبلي.

وكشفت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أصل حكاية تجميد البويضات للفتيات.

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وقالت أميمة، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أصل الحكاية هو تعرض بعض الفتيات للعلاج الإشعاعي، والذي يتسبب في تدمير المبايض وضمورها، وأن العلماء توصلوا لإمكانية تنشيط المبايض وسحب البويضات لتجميدها لحفظ حقهم الإنساني في أن يكونوا أمهات في المستقبل.

وأشارت أستاذ أمراض النساء إلى أن تجميد البويضات لها سن معينة، مؤكدة أن سن إجراء العملية من 30 لـ 36 عاما، معتبرة أن جودة البويضات تقل كلما زادت السيدات في العمر، مشددة على صعوبة سحب البويضات وتجميدها في الأربعينيات.

وأكدت أميمة إدريس أنه يمكن زراعة البويضة للمرأة حتى سن 45 عاما، مشيرة إلى أنها أجرت عملية زراعة للبويضة لإمرأة في سن الـ50 معتبرة أنها حالة نادرة.

واستبعدت أميمة حدوث حمل بالطفل المنغولي عند حمل المرأة بعد سن الأربعين، مشيرة أن البويضة التي سيتم تلقيحها هي بويضة لها في سن الـ30 عاما وليس في سن الـ45 عاما.

وأوضحت إدريس أنه يمكن تجميد الحيوانات المنوية للرجال حتى سن 50 عاما، منوهة إلى أن التجميد للبويضات والحيوانات المنوية وليس للأجنة، مستنكرة ما يدور حول تحريم هذا التطور العلمي من الناحية الدينية.