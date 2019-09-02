محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن كبار السن أكثر عُرضة لسوء التغذية؛ حيث تتسبب بعض الأدوية أو الآلام الناجمة عن الأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة في فقدان الشهية، ومن ثم عدم تناول الطعام على نحو كاف.

وأوضحت المجلة الألمانية أن أعراض سوء التغذية تتمثل في التعب المستمر والخمول وفقدان الوزن غير المرغوب والإصابة بالتهابات في الفم والشفاه وبطء شفاء الجروح.

لذا يتعين على كبار السن إمداد أجسامهم بالفيتامينات والمعادن والبروتين على نحو كاف من خلال إتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن، مع استشارة الطبيب إذا اقتضى الأمر ذلك.