4 أمور احذرها إذا كان شريك حياتك زميل عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كان شريك حياتك زميلك في مكان عملك فلا بد أن تكون أكثر راحة وطمأنينة، وتحاول دائمًا أن تبتعدا عن مشاكل المنزل والعمل.

ويعد مكان العمل، من أكثر الأماكن التي يمكن للمرء أن يلتقي بشريك حياته المستقبلي فيها، الأمر الذي قد يتسبب بالتضارب بين الحياة المهنية والحياة الزوجية.

فيما يلي 4 أشياء يجب على المرء أخذها بالاعتبار في حال ارتبط بأحد زملائه في العمل، بحسب ما ذكر موقع "24" الإماراتي عن موقع "برايدز" الإلكتروني:

1-التعامل بمهنية في مكان العمل

حاول أن تفصل بين طريقة تعاملك مع الشريك في مكان العمل، وبين طريقة تعاملك معه في المنزل، ولا تناقش أي مشاكل تتعلق بالمنزل، أثناء تواجدكما في العمل لكي لا يؤثر ذلك على أدائكما المهني.

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2-تجنب مناقشة مشاكل العمل في المنزل

عند العودة إلى المنزل، حاول تجنب الحديث في أمور العمل غير الضرورية مع شريك الحياة، لكي لا تسلب حياتك الزوجية من مضمونها. اترك مشاكلك في العمل خلفك واعمد للاسترخاء وممارسة الحياة الطبيعية في المنزل.

3-احذر من التنافس

التنافس أمر مشروع في العمل، ولكن كن حذراً عندما يكون التنافس بينك وبين الشريك، لأنه قد يؤثر سلباً على علاقتك به، ويثير المشاكل التي قد تتفاقم مع مرور الوقت.

4-تجنب الغيرة

في بعض الأحيان قد يضطر أحد الزوجين إلى التعامل مع أشخاص من الجنس الآخر بحكم الضرورة في العمل، الأمر الذي قد يُشعر الطرف الآخر بالغيرة، وهنا تكمن الحاجة إلى التحلي بالمرونة والحكمة.