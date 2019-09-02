بالصور| في عيادة الأسنان.. هنا بدأت قصة حب نانسي عجرم وفادي الهاشم

الحب يبدأ دون توقيت ولا سبب ولا حتى مكان، هو كائن حين يأتي، لا يستأذن القلوب، هذا بالفعل ما يمكن أن نصف به قصة حب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، طبيب الأسنان الذي التقت به للمرة الأولى داخل عيادته، ليكن المكان الأول الشاهد على علاقتهما العاطفية التي انتهت بالزواج في العام 2008.

فاليوم هي الذكرى الـ11 على زواج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من الدكتور فادي الهاشم، فشاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها بزوجها معلقة عليها، "دائمًا يكون هذا اليوم هو الأفضل في حياتي.. عيد جواز سعيد يا حبيبي".

وتسترجع "هن" قصة الحب بين الثنائي التي بدأت في العام 2005 حينما زارت "نانسي" طبيب الأسنان فادي الهاشم، لإجراء عملية تجميل لأسنانها، لتتعرف على الطبيب الذي أعجبت بجماله، لتخبره "نانسي" عن جماله الذي أعجبت به: "أنت حلو كتير علي فكره"، وسألته هل قمت بعملية تجميل لأسنانك من قبل؟ فأجابها بالنفي: "لا هي طبيعية"، بحسب حديثها في برنامج "تخاريف" المذاع على قناة "MBC".

صداقة قوية ارتبطت بها "نانسي" مع طبيب الأسنان، جمعتهما مناسبات مختلفة ولقاءات عدة كان بينها الذهاب سويا لمشاهدة الأفلام في السينما.

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أخذت الصداقة تتطور وبدأت أعراض الحب تظهر على الطرفين لكن دون أن يمتلكا جراءة للاعتراف، واكتفى الثنائي بالتلميح دون الإعلان عن مشاعرهما، تقول نانسي خلال استضافتها ببرنامج "مجموعة إنسان" المذاع على فضائية "MBC"، في أحد الأيام قمت بزيارة لعيادة "فادي" بسب ألم في أسناني، لكن "فادي" استغل الفرصة وبدأ يقوم بعمله ببطء شديد، وأعطاني الكثير من المواعيد حتى تأتي إلى العيادة ويتمكن من رؤيتها.

اعترف فادي بحبّه لنانسي في العيادة قائلا لها، "أنت طفلة وكيف لي أن أحبّ طفلة"، ذلك كان أول اعتراف جعل الحب يتسلل داخل قلب الفنانة اللبنانية، واستمرت قصة حبهما طيلة 3 سنوات، لتنتهي بالزواج في العام 2008.

"ميلا ، إيلا، وليا" ثلاث فتيات أنجبتهن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من زوجها، الذي مازالت تعيش معه في قصة حب مستمرة بعد زواجهما، ففي برنامج "بصراحة"، قالت "نانسي": "منذ بداية علاقة حبي مع فادي هم نشترك في حب الأسرة والحياة العائلية وذلك ما جعل العلاقة تستمر حتى الزواج".

فالزوج هو الداعم الأول لنانسي عجرم في مسيرتها الفنية، "هناك الكثير من الأشخاص قالوا لي أنّ زواجي سيزعجه الفن وسيأخرني ويسرقني من التركيز على الفن، لكن زواجي أتى عكس ما قالوا لي فهو دائما يقف بجواري ويشجعني".