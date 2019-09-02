طريقة عمل أجنحة الدجاج المحمرة

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"أجنحة الدجاج المحمرة" من الأطعمة التي يفضلها كثير من الأطفال، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.
وفيما يلي خطوات تحضير أجنحة الدجاج المحمرة، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة":
المقادير
كيلو أجنحة دجاج
بابريكا
ثوم بودرة
ملعقة كبيرة دقيق
بصل بودرة
زنجبيل مطحون
قرفة
ملح
فلفل
زعتر
كاري
مستردة
زيت للقلي
هوت صوص
طريقة تحضير
- تتبيل الأجنحة بالهوت صوص.
- تحضير تتبيلة من البابريكا والدقيق الملح والزعتر والزنجبيل والكاري والفلفل والبصل البودرة والثوم البودرة، ثم وضع الأجنحة بالهوت صوص.
- قلى الأجنحة في زيت غزير، ثم تقديمها.
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