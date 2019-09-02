مصرية ترد على هجوم ملكة جمال سوريا: "الراجل المصري دمه خفيف وبيشيل مسؤولية"

علقات سمر موسى، الاستشاري الأسري، على تصريحات الفنانة سارة نخلة، ملكة جمال سوريا الأخيرة، والتي أشادت خلالها بقوة السيدات المصرية، بقولها: "مستحملين نكد الرجالة".

وقالت "موسى"، خلال بث مُباشر، نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الستات ظاطت أوي مع التصريح ده، والكلام ده مش صح، الراجل المصري مش نكدي، الراجل المصري صاحب هم، لأنه شايل مسؤولية، مش بيشغل مراته ولا يقعد في البيت ياخد فلوسها".

وتابعت، "مفيش راجل دمه خفيف، ولا عنده شهامة في الدنيا زي الرجالة المصرية".

ونصحت الاستشاري السيدات، بعدم الانسياق خلف التصريح، قائلة، "قبل ما تحطي بوست عشان ترمي على جوزك، شوفي هو إزاي شايل مسؤولية ومصاريف، البيت والعيال، انتي مش هتفرحي بهزاره آخر الشهر، لو قالك معيش".

واختتمت قائلة: "متسمحوش لحد يهين رجالتنا".

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ملكة جمال سوريا.. الراجل المصري نكدي

كانت سارة نخلة، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أقسم بالله والله على ما أقول شهيد ومن دون أي مجاملات و بعد 9 سنوات في مصر ومش عشان أنا مصرية وبحمل الجنسية المصرية لا أبدا وحياة ربنا.. الست المصرية يتعملها تمثال أقسم بالله، الست المصرية هي أساس البيت ولولا صبرها واستحمالها ولا كان في بيوت اتعمرت ولا في مراكب مشيت".

وتابعت، "الستات دي شايلة مسؤولية جبال ما تقدرش عليها، لازم نحييهم ويتعملهم عيد مخصوص عيد الست المصرية، شغل برا البيت وجوا البيت وبتشارك في مصروف البيت وعيالها متفوقين".

وأضافت، "أنا بشوف ستات بقول يارب أبقى عندي الإرادة دي والقدرة على استحمال نكد الرجالة، أنتوا إزاي كدا الله أكبر عليكو الستات دول شرفنا ولازم الرجالة كلهم يحترموهم ويقدروهم دي مامتك ومراتك وأختك وبنتك".

انفصال "نخلة" عن فنان مصري

وكان الفنان أحمد عبدالله محمود، أعلن انفصاله عن "نخلة" منذ عدة أشهر، موضحًا أنهما منذ فترة يحاولان احتواء بعض الخلافات الأسرية، لكنهما لم يستطيعا تجاوزها.

ومن جانبها، أكدت "سارة" "خلع" "محمود"، قائلة عبر حسابها على "فيسبوك"، "الحمد لله على نعمة الخلع، حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة".

فيما حذفت الفنانة "سارة"، صورهما وغيرت حالتها الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكان الثنائي تزوجا في مصر، منذ نحو 3 سنوات، بعدما جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج.