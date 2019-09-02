في ذكرى وفاتها.. معلومات عن كوثر رمزي الأم الشعبية

تحل، اليوم 2 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة كوثر رمزي، التي توفيت عن عمر ناهز 87 عاما، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، والتي حصرها المخرجون في دور الأم الشعبية. ويقدم هن أبرز المعلومات عن الراحلة في ذكرى وفاتها: ولدت في 17يونيو عام 1931، والدها الفنان إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية. Advertisements بدأت مشوارها الفني في الإذاعة، ثم اتجهت للأدوار الصغيرة في السينما والمسرح والتلفزيون. لم تستفد من دور البطولة، التي أسندت إليها خلال فيلم "نداء الحب". كانت صديقة مقربة للراحلة ذكرى التونسية، حيث تأثرت بمقتلها ولمعت بقوه تحت الأضواء، وظلت الشاهد الأقوى في القضية. أطلقت ذكرى على كوثر لقب "ماما كوثر"، نظرا لجلوسها معها طوال الوقت. تزوجت من مدير أمن شركة "أدكو" للأدوية، ولم تنجب منه أطفالا. كانت كوثر تُعاني من شللٍ في الساق واليد اليمني نتيجة لإصابتها بجلطة سابقا.

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