أول فتاة مصرية تجمد بويضاتها: "عملت بالعلم زي ما أمر ربنا.. والدنيا اتقلبت عليا"

قالت ريم مهنا، أول فتاة تقوم بتجميد بويضاتها، إن ما فعلته ليس ضد إرادة الله، كما ادعي البعض، مشيرة إلى أن عملية التلقيح التي قد تجريها مستقبلا قد تفشل ويموت الجنين.

واعتبرت مهنا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ما فعلته هو السعي بواسطة العلم والذي أمر الله بطلبه، مشيرة إلى أن القرآن يحض على التفكير والتفكر والتدبر.

وتابعت: "أنا كان كل الفكرة بالنسبة لي ولقيت إن تأجير الرحم مش هو ده اللي بيحصل ومش الرحم بيبوظ عند الست ولازم تعمله في حاجة تانية ولقيت إنهم قدروا إنهم يزرعوه في الرحم".

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وأوضحت مهنا أنها أجرت العملية منذ عامين ونصف ولم تستطع الإعلان عنها، بسبب خوفها من مشاعر والدتها، مشيرة إلى أنها قررت نشر الفيديو الآن رغم أنها جمدت بويضاتها منذ عامين ونصف.

واستطردت، "انا كنت هعلن ساعتها بس اللي أخرني شوية إني كنت خايفة من كلام الناس مع أمي وهي ست مصرية عادية وطنط مش عارف مين هتقولها إيه وده المجتمع".

وعن رد الفعل بعد نشر الفيديو الخاص بتجميد بويضاتها قالت مهنا، "الدنيا اتقلبت عليا ولقيت كومنتات من بنات كتير قوي حلوة وقالوا لي إحنا فخورين بيكي مع استغرابهم إن المنشور للعامة".