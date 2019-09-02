"ملكة جمال لايف ستايل".. مسابقة جديدة لدعم المرأة المصرية في الدلتا

حملة جديدة عن الجمال والصحة، تستهدف إبراز حُسن المرأة المصرية في منطقة الدلتا، حملت اسم "ملكة جمال لايف ستايل"، والتي أطلقها محمد الطويل، مدير شركة خاصة، لتنظيم مسابقة اختيار ملكة جمال من تلك المحافظات.

"المرأة المصرية تتحمل الكثير من الأعباء والمسئوليات وتحتاج إلى من يشجعها على الاهتمام بنفسها وبجمالها، سواء كان جمالاً شكلياً أو داخلياً، وهو ده الهدف من المسابقة"، قالها "الطويل" صاحب فكرة المسابقة التى تعتمد على 5 برامج للتحدى، وهى العناية بالصحة والجمال، تحدى الوزن، رعاية الأبناء، القدرات الاجتماعية، والقدرة على التنظيم والإدارة.

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وأضاف: تتراوح أعمار المتسابقات بين 28 و42 عاماً: "نحن لا نضع شروطاً مجحفة للانضمام للمسابقة، فيما يخص التعليم فتحنا الباب للحاصلات على مؤهل عال وثانوية عامة، حتى نتيح الفرصة للجميع".

ولضمان تحقيق نتائج تتميز بالشفافية والنزاهة، وفر "الطويل" نخبة من الأطباء المتخصصين فى السمنة والنحافة والعيون والأسنان والتجميل، بالإضافة إلى خبراء تجميل ومحاضرين فى مجال الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية واللياقة البدنية والإتيكيت: "نسمح أيضاً بانضمام صاحبات الوزن الزائد، بشرط ألا يزيد عن 15 كيلو فقط، ونساعد المرأة على خسارة وزنها، ومن تصل إلى الوزن المثالى مع تمتعها بخبرات حياتية وثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية اللائقة تفوز بالجائزة الكبرى وتكون مجوهرات".

ما زالت فعاليات المسابقة مستمرة، وحسب "الطويل"، فإنها تركز على تغيير المفاهيم الخاصة بالجمال: "الجمال مش جمال الشكل، المهم نهتم بالروح وبالثقافة وبالدور الفعال فى المجتمع".