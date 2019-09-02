ريم صاحبة تجربة "تجمد البويضات": "درست الجواز 15 سنة.. ملقتش شخص مناسب"

تحدثت ريم مهنا أول مصرية تعلن تجميد بويضاتها، عن تجربتها، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقالت "ريم"، إنها فكرت في هذا الأمر بمحض الصدفة، موضحةً أنها كانت تقرأ عددًا كبيرًا من الأبحاث العلمية في عام 2001، وقرأت خبرًا في صحيفة إنجليزية عن إنجاب أول طفل من أم إنجليزية بعد تجميد بويضاتها، مشيرة إلى إجراء 30 عملية من هذا النوع على مستوى العالم قبلها.

وأضافت: "كان عندي وقتها 20 سنة، وكانت حرام، عشان بنستخدم بويضات امرأة ورحم امرأة أخرى، ولما قرأت شوية قلت إننا ممكن نستغلها بشكل حلال، كان في البحث اللي قرأته أحسن سن 35 و36 سنة فقلت هجربها بعد 15 سنة وتكون اتجربت كتير".

Advertisements

وتابعت، "تميت الـ35، وكنت شايفة إني مينفعش أتجوز بعد 30 سنة، بابا قالي كده، وإني مش هكون كونت شخصية، ومش عارفة الدنيا بره عاملة إزاي".

وأوضحت "مهنا"، أنها عكفت طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية، على دراسة طبيعة الشخصيات والإطلاع على تفاصيل الحياة الزوجية من خلال الكتب والأبحاث والدراسات العلمية، "كنت بدرس إيه هو الجواز والشخصيات ونماذج اجتماعية".

واستشهدت "ريم"، بآية قرآنية من سورة البقرة، لكي تدعم وجهة نظرها، وكانت الآية الكريمة هي "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، من سورة البقرة، مشيرةً إلى أنها حاولت التوصل إلى الكيفية التي تتحقق بها معاني هذه الآية، واختتمت: "كان قدامي خيارين إني أتجوز قبل المدة أو إني أعمل العملية، فملقتش الإنسان المناسب وعملتها".