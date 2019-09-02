لمحبي الأسماك.. طريقة عمل مكرونة قواقع بالجمبري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنت ممن يفضلون الأطعمة البحرية، فيقدم لكم "الخليج 365" وصفة مكرونة قواقع بالجمبري، بحسب موقع "كوكباد": مقادير مكرونة قواقع بالجمبري: - نصف كيلو جمبري صغير. - نصف كيلو مكرونة قواقع. - بصلة أخضر. - ملح فلفل أسود. Advertisements - ملعقتا زبدة. - كوب كريمة لباني. - بقدونس مفروم. طريقة تحضير مكرونة قواقع بالجمبري: - في طاسة على النار توضع الزبدة مع البصل الأخضر المفروم ويقلب جيدا مع ملح وفلفل، ويضاف إليه الجمبري ويقلب حتى ينضج، ثم تضاف الكريمة اللباني والبقدونس المفروم - تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا، ويقدم الطبق ساخنا.

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