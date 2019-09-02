3 ألوان تهيمن على طلاء الأظافر في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تهيمن على موضة طلاء الأظافر في خريف/شتاء 2019/2020 ثلاثة ألوان، هي: الأخضر الداكن بلون الغابات والبني بلون الشوكولاتة ودرجات النيود الشفافة. وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الأظافر تتألق هذا الموسم بالأخضر الداكن بلون الغابات، الذي يستلهم روح الطبيعة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البني بلون الشوكولاتة يمنح الأظافر إطلالة "لذيذة"؛ حيث إنه يبوح بأنوثة المرأة ورقتها، فضلا عن أنه يناسب كل النساء. أما درجات النيود الشفافة فتمنح الأظافر إطلالة طبيعية تتسم بالهدوء والرقة والبساطة.

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