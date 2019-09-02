سعد الهلالي عن حكم تجميد البويضات: "قد يفرضه الأمر الواقع"

علق الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إعلان ريم مهنا تجميد بويضاتها، لأول مرة في مصر، قائلا إن "الفهم الفقهي متغير ومتعدد، لكن الخط الاحمر في العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي هو اختلاط الأنساب".

وأضاف "هلالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، "الأمر يرجع في هذه الحالة إلى الفقيه، إن كان يرى حق تجميد الحيوانات المنوية أو البويضات، من الممكن أن يقول هذا حقهم، لكن هناك فقيه آخر سيرفض، وقت خروج البويضة لم يكن العقد قائما، فهل يجوز استصحاب الماضي بعد العقد؟!".

وتابع، أن "المرأة تحتاج إلى رحم مأجرة إذا جمدت بويضاتها ورغبت في الإنجاب بعد سن اليأس ولكن فرض الأمر الواقع ربما يجعل للفقه استسلام وقبول، مثلما حدث مع طفل الأنابيب، فقط تخطينا هذا الموضوع، بسريان الأمر الواقع لا بتغير الرأي الفقهي".