منها شرب الماء.. نصائح لمرضى الضغط للوقاية من الجلطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يعد الضغط المرتفع من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا ويتسبب في انقباض وضيق الشرايين والأوعية الدموية ومع استمرار ارتفاع ضغط الدم يتحول الضيق إلى تصلب في الشرايين، فتتعرض للانسداد مكونة الجلطات الدموية، التي قد تهدد أي عضو من أعضاء الجسم وخاصةً المخ أو القلب.

ويؤكد الأطباء إنه يمكن الوقاية من التعرض لتصلب الشرايين والإصابة بالجلطات في حال الالتزام بعلاج الضغط المرتفع، واتباع نظام صحي لضبطه، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي إرشادات تساعد على ضبط ضغط الدم، والوقاية من الجلطات.

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