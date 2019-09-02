محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يعتبر السكري من الأمراض المزمنة التي قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة للمصابين به، في حالة الإهمال في ضبط معدل السكر في الدم.
لقراءة المزيد عن: أولها ممارسة الرياضة.. 6 خطوات للتحكم في سكر الدم بدون أدوية.. اضغط هنـــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر أولها ممارسة الرياضة.. 6 خطوات للتحكم في سكر الدم بدون أدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.