أولها ممارسة الرياضة.. 6 خطوات للتحكم في سكر الدم بدون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة التي قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة للمصابين به، في حالة الإهمال في ضبط معدل السكر في الدم.

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