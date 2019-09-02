البرتغال تحارب إلقاء أعقاب السجائر على الأرض.. تستغرق 10 سنوات حتى تتحلل

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن مجلس بلدية سانتو أنطونيو في العاصمة البرتغالية لشبونة أنه سيواصل "حربه" للقضاء على أعقاب السجائر، في ضوء القانون الذي أصدره الرئيس البرتغالي للحد من تأثير أعقاب السجائر على البيئة.

وقال المسؤولون إنهم سيضعون 200 منفضدة سجائر على الجدران في جميع أنحاء البلدة في إطار حملة للوعي البيئي لمنع المواطنين من إلقاء أعقاب السجائر على الأرض.

وذكر رئيس البلدية فاسكو مورجادو أن حملة الوعي البيئي بعنوان (لأن البحر يبدأ من هنا، في قلب لشبونة) تهدف إلى تغيير السلوك، مشيرا إلى أنه في عموم البرتغال يلقي كل دقيقة سبعة الآف عقب سيجارة على الأرض وتحملها الرياح والأمطار إلى مزاريب مياه الأمطار، ومن خلالها تنقل إلى الأنهار والمحيطات والشواطئ، علما بأن أعقاب السجائر هي أكثر المخلفات انتشارا في المحيطات ربما أكثر من أكياس البلاستيك والشفاطات والزجاجات.

وأشار مورجادو - وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - إلى أن أعقاب السجائر تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات حتى تتحلل، حيث تطلق في تلك العملية أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية تدخل البيئة وتترك آثارا ضارة على الحيوانات والبشر.