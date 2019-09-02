محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: المريخ 80 ثانية.. تعرف على الوقت يستطيع الإنسان فيه البقاء حيا على كل كوكبيعتاد متبعو الحميات الغذائية على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية بجانب ممارسة التمارين الرياضية، رغبة في فقدان الوزن والوصول إلى القوام المثالي. لقراءة المزيد: أغربها البطاطس.. 7 أطعمة قليلة السعرات الحرارية.. اضغط هنــــــــا.

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