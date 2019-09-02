الامارات | الألوان الميتالك تصلح للحفلات والإطلالة اليومية

شكرا لقرائتكم خبر عن الألوان الميتالك تصلح للحفلات والإطلالة اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتلألأ الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2019/‏2020 بالألوان الميتالك البرّاقة لتمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الموضة النسائية تستلهم هذا الموسم الألوان المعدنية؛ إذ تتألق الفساتين والتنانير والبلوفرات والأحذية ببريق اللون الذهبي أو الفضي لتجعل المرأة تبدو كنجمة متلألئة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الألوان الميتالك لا تقتصر على الحفلات والمناسبات الراقية فحسب، بل تصلح لإطلالة الحياة اليومية أيضاً؛ إذ يمكن على سبيل المثال الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق تنورة تتلألأ بأحد الألوان الميتالك مع بلوفر بسيط وحذاء رياضي.

وأشارت إلى أن الألوان الميتالك تبدو رائعة أيضاً مع القطع الجلدية الداكنة، وكذلك مع القطع التريكو.