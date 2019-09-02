الامارات | الجاكت الجينز يتخلى عن الأزرق في الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن الجاكت الجينز يتخلى عن الأزرق في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزهو الجاكت الجينز في خريف/‏شتاء 2019/‏2020 بدرجات الأخضر بدلاً من درجات الأزرق التقليدية ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومبهجة تخطف الأنظار من ناحية، وتكسر كآبة الأجواء من ناحية أخرى.

وقالت مجلة إيلي الألمانية المعنية بالموضة والجمال إن الجاكت الجينز بدرجات الأخضر والكاكي يأتي في إطار إطلالة العمال ذات الطابع العملي والرائجة بقوة أخيراً، مشيرة إلى أن الجاكت يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس، ويزدان بالأهداب ليعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

وأضافت المجلة أن الجاكت الجينز المزدان بدرجات الأخضر يتناغم بصفة خاصة مع سروال جينز باللون نفسه أو سروال باجي يكتسي باللون البيج.