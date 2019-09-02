الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح بن عبدالعزيز والنقبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح بن عبدالعزيز والنقبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن إبراهيم حسن بن عبدالعزيز، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة أحمد عبدالوهاب محمد النقبي.

كما حضر الحفل، الذى أقيم بقلعة الرمال للمناسبات بطريق دبي العين، وكيل وزارة الدفاع، اللواء مطر سالم الظاهري، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين.

وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة.