الامارات | 3 درجات «لذيذة» تهيمن على موضة الأظافر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 درجات «لذيذة» تهيمن على موضة الأظافر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيمن على موضة طلاء الأظافر خلال الموسم المقبل ثلاثة ألوان، هي: الأخضر الداكن بلون الغابات، والبني بلون الشوكولاتة، ودرجات النيود الشفافة.

وتتألق الأظافر هذا الموسم بالأخضر الداكن بلون الغابات، الذي يستلهم روح الطبيعة.

كما يمنح البني بلون الشوكولاتة الأظافر إطلالة «لذيذة»؛ إذ يبوح بأنوثة المرأة ورقتها، فضلاً عن أنه يناسب كل النساء. أما درجات النيود الشفافة فتمنح الأظافر إطلالة طبيعية تتسم بالهدوء والرقة والبساطة.