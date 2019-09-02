الامارات | ميحد حمد و«ألف ليلة وليلة» على مسرح المجمع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميحد حمد و«ألف ليلة وليلة» على مسرح المجمع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح المسرح الجديد في المجمع الثقافي، الذي شهد أخيراً سلسلة من أعمال التجديد والترميم في منطقة الحصن، أبوابه للجمهور رسمياً بعد غد، عبر برنامج حافل من الفعاليات الفنية.

وينطلق البرنامج بعد غد مع «أوركسترا 2350 ق.م.»، بقيادة الموسيقار نصير شمّة، الذي يقدم عرضاً بعنوان «من آشور إلى إشبيلية». كما يقدم نصير شمّة وأوركسترا بيت العود، يوم الجمعة المقبل، عرضاً احتفائياً بالذكرى العاشرة لبيت العود.

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يستهل الفنان الإماراتي ميحد حمد البرنامج المخصص لنجوم الأغنية العرب في المجمّع الثقافي في 12 الجاري، بينما يقدم عزيز مرقة، الفنان والمؤلف الأردني الصاعد، أول عروضه في دولة الإمارات من حفلات الموسيقى الانتقائية التي تقدم مزيجاً بين الروك والجاز في 20 الجاري.

ويخصص المجمّع برنامجاً لدعم عروض المسرح الإماراتي في الثلاثاء الثاني من كل شهر، بالتعاون مع جمعية المسرحيين. ويفتتح البرنامج مع عرض لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح في 10 الجاري مع مسرحية «أحمد بنت سليمان».

كما يعود لمسرح المجمع الثقافي، مسرح كركلا، إحدى أشهر الفرق التي لاقت نجاحاً في المنطقة خلال 26 و27 الجاري، لتقديم عرض «ألف ليلة وليلة».